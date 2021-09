Nabestaande Ria spreekt als eerste in MH17-proces: 'Ik voel de spanning in mijn lijf toenemen'

En nu is het bijna zover. Over een paar uur sta ik daar, in de rechtszaal. Daar waar ik normaliter op de tribune zit. Ik voel de spanning in mijn lijf toenemen. Vraag me ineens allerlei dingen af. Heb ik wel de juiste woorden, de juiste toon in mijn verhaal? Vertel ik niet te veel over mezelf? Komt mijn statement wel over? Wat zullen mijn familieleden, vrienden en collegae van mijn verhaal vinden?

Iedereen kijkt en luistert mee. Maar tegelijkertijd denk ik 'maar het is wel mijn verhaal'. Ik moet me niet zo druk maken. Pffff, het zijn vast gewoon de zenuwen.