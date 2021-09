Na 40 jaar is ABBA terug: 'Ook al zijn ze nu bejaard, hun muziek blijft magisch'

De Roosendaalse Helga richtte de ABBA-fanclub op in 1986. "We zijn de enige officiële fanclub van de wereld. We hebben meer dan 2000 leden." Samen met een klein groepje superfans was Helga vanavond uitgenodigd om de presentatie van de twee nieuwe nummers in de Zweedse hoofdstad bij te wonen.

Een enorme eer, vindt ze. Wat er gebeurde bij de eerste klanken van het album 'Voyage'? "Ze hadden me meteen weer helemaal te pakken. Ik heb hier zo lang naar uitgekeken. Maar het was het wachten waard. Hun liedjes blijven magisch."