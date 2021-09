Pijlstaartrog bevrucht zichzelf zonder hulp van mannetje: 'Nooit eerder gebeurd'

Het is de eerste keer dat er in het park een pijlstaartrog is geboren. Het gaat om een vrouwtje. Ze is overgebracht naar een plek die niet zichtbaar is voor bezoekers.

Mannetje overleden

Het Dolfinarium kreeg lang geleden een pijlstaartroggenpaartje, vertelt Tiebot. Maar zeven jaar geleden overleed het mannetje. En de roggen kunnen een bevruchting één tot twee jaar in het lichaam vasthouden, maar niet zeven. "Er is dus een hele kleine kans dat het jong zo tot stand is gekomen."

Het Dolfinarium heeft tal van wetenschappers en dierentuinen in de wereld benaderd, maar niemand kende een vergelijkbare geboorte. "Het is uniek in de wereld dat een vrouwtjesrog zeven jaar later pas baart."