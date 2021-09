32 woningen ontruimd in Oudenbosch na instorten balkons

De gemeente Halderberge, waar Oudenbosch onder valt, vond bij een eerste visuele inspectie scheuren in de muren.

Bouwkundig onderzoek

De gemeente heeft de eigenaar van het pand, een beheermaatschappij, gevraagd met spoed een bouwkundig onderzoek naar de constructie te doen. "Dat moet snel gebeuren, want wij willen honderd procent zeker zijn dat de mensen veilig zijn", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep Brabant. "Die zekerheid hebben we pas als het onderzoek klaar is en daarom gaan we ontruimen."

Bewoners gaan naar een opvanglocatie tot er verder onderzoek is gedaan.

Het complex bestaat uit 32 appartementen en is eind jaren zeventig, begin jaren tachtig gebouwd. Vanochtend 5.30 uur zijn twee balkons ingestort van het appartementencomplex. Het gaat om twee balkons onder elkaar. Het bovenste balkon is losgeraakt en naar beneden gestort, waardoor het balkon daaronder ook naar beneden kwam. 

Geschrokken

Er zijn geen gewonden gevallen, maar de bewoners zijn flink geschrokken, vertelde een van de bewoners eerder vandaag aan RTL Nieuws. "Ik baal enorm. Het is je huis, daar zou je je veilig moeten voelen. Maar dat is nu verleden tijd. Ik voel me hier nu niet meer op mijn gemak."