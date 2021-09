Shiva's balkon stortte in: 'Gescheur en gekraak, en toen een hele harde knal'

De beheerder van het complex, Nederwoon BV, laat aan RTL Nieuws weten ook 'flink geschrokken' te zijn door het instorten van de balkons. "We kregen vanochtend een melding via onze calamiteitendienst. We hebben contact gezocht met de bewoners en er is nu een collega onderweg naar het appartementencomplex."

'Dat durf ik niet te zeggen'

Of er eerder melding gemaakt is van scheuren in het balkon, kon hij niet bevestigen. "Dat durf ik niet te zeggen. Maar als er meldingen gedaan zijn, moet dat onderzocht worden. Maar we richten ons nu eerst op de situatie zoals die nu is. Voorlopig wachten we het onderzoek af over de veiligheid van de andere balkons."

Ook de eigenaar van het wooncomplex, Park Griffioen BV, kon niet zeggen of er eerder meldingen zijn gedaan van scheuren in de constructie van het gebouw. "Het is mij niet bekend", zegt een woordvoerder. "Ik ben net zo verbaasd als elk ander. Ik heb geen contact met de bewoners."

Honderden onveilige balkons

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met de veiligheid van balkons, of dat balkons instorten in Nederland. In 2017 brokkelde een balkon deels af in Roosendaal en in 2018 werden honderden balkons in Groningen afgesloten nadat één balkon aan de Westindischekade was losgekomen van de gevel.