Karla K. (75) voor rechter om uitvoeren schadelijke bilvergrotingen: 'Leven kapotgemaakt'

K. wilde niemand pijn doen, zei ze voor de rechtbank. Ze heeft ook spijt van wat ze heeft gedaan. De fillers die Karla K. gebruikte, bestonden uit een mix van schadelijke stoffen, waaronder siliconenolie. De officier van justitie eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen de vrouw.

Kuiltjes en zweertjes

De officier van justitie somde in de rechtbank in Den Haag een waslijst van klachten op van klanten die zich hadden laten behandelen door K. in Zoetermeer. De vrouwen kregen last van verkleuringen, putjes en bobbels in de billen, pijnklachten, verhardingen, kuiltjes en zweertjes.

Volgens de officier van justitie wist K. dat de fillers die ze gebruikte schadelijk waren en heeft ze de risico's tijdens de behandelingen verzwegen. De officier acht K. ook niet bekwaam voor het uitvoeren van bilvergrotingen: "Ze liet zich in met zaken waarvoor ze niet gekwalificeerd was. Ze wist dat het gevaarlijk was en gaf geen goede voorlichting."