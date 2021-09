Niet-westerse migranten relatief vaak met corona in ziekenhuis: 'Tijd voor actie'

Met het oog op een mogelijke nieuwe coronagolf is het volgens de longartsen belangrijk om de vaccinatiegraad onder de migrantengroepen snel omhoog te krijgen. "Als we willen dat we de komende maanden niet een aanhoudend probleem hebben in de ziekenhuizen, waar het nog steeds druk is, moeten we alles op alles zetten om het aantal gevaccineerden omhoog te brengen"

De initiatieven die er zijn werken, maar het gaat stroperig, zegt Van den Toorn. "We moeten nadenken hoe we het verder kunnen verbeteren."

Angst voor het vaccin

De 34-jarige Karima weet dus uit eigen ervaring dat angst veel mensen tegenhoudt om een prik te halen. "Daarom is goede voorlichting zo ontzettend belangrijk." Sinds het begin van de uitbraak gaat ze de straat op in Rotterdam-West. "Mijn boodschap is niet: haal een vaccin. Mijn boodschap is: informeer jezelf en laat je niet leiden door angst."

Die aanpak werkt. "Ik had een groep van 19 vrouwen waarmee ik regelmatig contact mee heb. Twaalf vrouwen hebben zich nu laten vaccineren en mijn moeder ook. Ze is heel blij en ik ook."