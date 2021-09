Dingdong, het is de gemeente Breda aan de deur: weg met die betegelde tuin

Nieuwbouw

Dikke kans dat Ferry binnenkort bezoek krijgt van de gemeente Breda. Breda wil in 2030 als eerste in Europa bekend staan 'als stad in een park'. En voor wethouder Paul de Beer (D66) is het menens: hij heeft allerlei projecten op touw gezet om meer groen in zijn gemeente te krijgen.

"Een van mijn voorstellen is dat we ook bij mensen aanbellen die te veel tegels in hun tuin hebben. We beginnen bij nieuwbouwhuizen, maar ook bewoners van bestaande woningen kunnen een bezoekje verwachten." De gemeenteraad moet zich hier nog wel over uitspreken.