De kampioenen in thuiswerken: 'Mis het sociale contact totaal niet'

1,5 jaar in sociaal isolement

Al anderhalf jaar geen mens op de werkvloer in levenden lijve zien: dat kan zomaar invloed hebben op het werkplezier. Of op je motivatie om (hard) te werken. Maar hoeveel invloed dat heeft, verschilt per persoon, zegt arbeidspsycholoog Klaran van 't Vlie. "Introverte mensen vinden het vaak prettig en extraverte mensen lastig. Ook speelt mee of je werk voor jou de plek is om te socializen of dat je je sociaal contact vooral haalt uit familie en vrienden."

Het werkplezier wordt ook bepaald door de mate van vrijheid die werknemers ervaren in de thuiswerkdagen. 'Is de werkgever flexibel of niet?' is een belangrijke vraag. "Als je merkt dat ze tijd geven om je eigen dag in te vullen, biedt dat ontzettend veel vrijheid. Dan hoef je je bijvoorbeeld niet af te melden als je even naar de fysiotherapeut moet, maar werk je 's avonds gewoon een uurtje extra."

Toch kan het gebeuren dat je een dipje krijgt door het thuiswerken. Om dit op tijd te zien, heeft Van 't Vlie vooral een tip aan werkgevers. "Vraag jezelf af of je iedereen nog goed in beeld hebt. En bel met mensen die je denkt te weinig te spreken. Of als je ziet dat mensen anders reageren, tijdens bijvoorbeeld een online vergadering. Bel ze dan achteraf op en vraag hoe het is."