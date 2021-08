Kaag reist af naar regio Afghanistan: wat kan zij voor elkaar boksen?

Waarom deze drie landen? Midden-Oostenkenner Ko Colijn van Instituut Clingendael snapt dat wel. "Dit zijn de sleutellanden die op goede voet staan met de taliban", zegt Colijn. "Qatar is een moslimland en faciliteerde de 'vredesonderhandelingen' tussen de VS en de taliban. De taliban houden daar ook kantoor."

Dan Pakistan. Dat land heeft de taliban altijd gesteund. "En door de machtsovername van de taliban is de positie van Pakistan ook flink versterkt."

Turkije is belangrijk omdat dat land zijn kans schoon ziet door het gat dat is gevallen nu de VS weg is. "De Turken zullen ook een flinke prijs vragen voor een eventuele vluchtelingenstroom naar Europa."

Geduldig en beleefd

Als je iets met de taliban voor elkaar wilt krijgen, dan moet je dat via deze landen regelen, beaamt ook Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken. "Via deze landen krijg je toegang tot de taliban en weet je wat hun plan is. Ook daar zal Kaag benieuwd naar zijn."

Bot was zelf meerdere keren in Afghanistan ten tijde van de Nederlandse missies. "Ik ging ook altijd eerst naar Pakistan als we in Afghanistan iets voor elkaar wilden krijgen." Wat de beste onderhandelingsstrategie is met deze landen? "Wees geduldig, beleefd en weet wat je wilt: doorzetten als het kan en een stapje terugdoen waar nodig. En je moet weten wat je kunt bieden. Als je wilt regelen dat mensen veilig geëvacueerd kunnen worden, wil de tegenpartij daar ook iets voor terug."

Kan Kaag dit? "Ik heb daar wel vertrouwen in", zegt Bot.