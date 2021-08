Wanneer kunnen we leven met, in plaats van strijden tegen corona?

Die vraag proberen we zo goed mogelijk te beantwoorden in deze coronavraag. Proberen, want er is nog altijd veel onzekerheid. Maar er is één ding in ieder geval zeker: er komt een moment dat we gaan leven met covid onder ons, in plaats van het te bestrijden met maatregelen. Net als met griep, het RS-virus en andere verkoudheidsvirussen.

Bedden en mensen

Daarvan zijn ook alle artsen en virologen zeker. De vraag is alleen wanneer we daar klaar voor zijn. Want niemand wil dat er nog eens een groot aantal mensen ernstig ziek wordt of overlijdt, en als je dan toch ziek wordt, is het wel fijn als er plaats is op de intensive care. En, niet onbelangrijk: dat er verpleegkundigen op de ic zijn die je weer kunnen oplappen.