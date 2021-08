Dierenpark Amersfoort: niet één, maar twee wolven waren ontsnapt

Bax wist meteen wel dat dit niet de bedoeling was. "Ik denk dat hij over de omheining is gesprongen. Ze staan in een diepe kuil waar ze eigenlijk niet uit moeten kunnen komen", zegt hij. "Mijn vriendin heeft meteen de politie gebeld en we hebben samen met andere bezoekers hekken neergezet."

Rustige sfeer

Daarna kwam het bericht van het park dat iedereen naar binnen moest. "Wij wisten meteen wel waarom natuurlijk. Nu zitten we in een restaurant met anderen. De sfeer is rustig en relaxed. Ook mijn zoontje is niet gestrest. Die heeft er niks van meegekregen."