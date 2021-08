Aanslag op woningcorporatie Enschede, mogelijk verband met uitzetting zusjes

De moeder van Fabiënne (19) en Valerie (18) Valk overleed in december op 52-jarige leeftijd. Tijd om te rouwen was er bijna niet, want al snel kwam een tweede, verdrietige boodschap. "Een paar maanden na het overlijden van mijn moeder, kregen we een brief van de woningbouwcorporatie dat we het huis uit moesten", zegt Fabiënne tegen RTL Nieuws.

Het huis is eigendom van de Enschedese woningcorporatie Ons Huis. "We wonen hier al sinds onze kinderjaren. Het huis heeft echt een emotionele waarde. En we kunnen het financieel ook rondkrijgen."