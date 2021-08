Actie vrijgezellenfeest loopt uit de hand, politie rukt uit met helikopter

De politie is gisteren massaal uitgerukt voor een 'gijzeling'. Iemand zou volgens de tipgever met een zak over zijn hoofd in een auto zijn gesleurd. Het bleek een grap voor een vrijgezellenfeest.

De tipgever had geschreeuw uit de auto gehoord waarin meerdere inzittenden zaten, onder wie een persoon die heftig bewoog. Over zijn hoofd zat een zak, schrijft de politie op Instagram. De politie rukte na de melding massaal uit. Met snelle Audi's, hondenbegeleiders en zelfs een politiehelikopter. Bij Heino lukte het de agenten om achter het voertuig te komen en de persoon in de auto aan te houden. Toen werd duidelijk dat het om een vrijgezellenfeest ging. Lees ook: Vrijgezellenfeest eindigt met slangenbeet in tong van 38-jarige Duitser Waarschuwt De politie waarschuwt voor dit soort grappen. Dit soort 'geintjes', kosten namelijk veel geld en capaciteit, schrijft de politie. Ook gaat het ten koste van de verkeersveiligheid. De uit de hand gelopen grap kan nog gevolgen hebben voor het bruidspaar en de vrienden. De politie gaat een onderzoek doen naar de strafbaarheid en er wordt een proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie gestuurd.