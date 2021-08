Kater Finn overleeft 52 dagen in een leeg huis: 'Hij was graatmager'

De vorige eigenaar had het huis per 1 juli verkocht, schrijft de Dierenbescherming hun site. Toen de nieuwe eigenaren, die het huis via een veiling hadden gekocht, hun nieuwe woning wilden betreden, glipte de broodmagere kater langs hen heen naar buiten.

De nieuwe huiseigenaren informeerden direct de dierenambulance.

Raadsel

De kater had ruim anderhalve maand alleen in een leeg huis weten te overleven. Hoe hij dat heeft volgehouden, is een raadsel. Wellicht had het beest in eerste instantie wat voer dat is opgeraakt. In zijn ontlasting zaten papiertjes die hij waarschijnlijk binnen heeft gekregen tijdens zijn zoektocht naar voedsel.

Via crowdfunding is er inmiddels geld opgehaald om Finn's verblijf in de spoedkliniek, zijn vaccinaties, ontvlooiing, ontworming en op een later moment zijn castratie en chip te bekostigen.