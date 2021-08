Dit Nederlandse bedrijf beschermt New Orleans tegen gevaarlijke orkaan

De herinneringen aan storm Katrina, waarbij in 2005 door overstromingen een groot deel van New Orleans werd verwoest, staan nog in zijn geheugen gegrift. Onverhoopt probeerde hij met de Amerikaanse Rijkswaterstaat een contract af te dwingen voor het verbeteren van de waterkeringen, maar telkens zonder succes.

'Waterkeringen moesten beter'

Een dag voordat Katrina toesloeg, lukte het dan toch: "We kregen ons eerste contract. Daarna konden we meteen aan de slag." En dat was hard nodig, zegt Dircke. "We wisten toen al dat de waterkeringen slecht waren en beter moesten."