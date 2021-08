Kritiek op bewindslieden over optreden Afghanistan groeit: 'Posities in gevaar'

Premier Rutte zei vandaag tijdens een speciaal persmoment dat 'alles is gepoogd wat we kunnen doen.' "We gaan eerst op rijtje zetten wat er is gebeurd voorafgaand aan het debat. We lopen niet weg als er fouten zijn gemaakt", zei Rutte.

Gevolgen voor de formatie

Dat Rutte daar een speciaal persmoment voor nam, is bij D66-leider Kaag niet goed gevallen, zegt Wester. "Achter de schermen hoor je dat zij daar boos over is. Over Kaag klinkt weer de kritiek dat haar ministerie van Buitenlandse zaken steeds duikt."

Wester verwacht dan volgende week ook een heel moeilijk en pittig debat. "En dit zal allemaal ook weer gevolgen hebben voor de formatie die al maanden zeer moeizaam verloopt. Door de spanningen komen verhoudingen weer onder druk te staan."