Syrisch meisje (8) 'gedropt' bij politiebureau: 'Ze had alleen rugzakje mee'

Voogd

Het meisje is opgevangen door voogdijstichting Nidos.nl. Ze krijgt een voogd. Volgens de wijkagent zijn er nadat hij het bericht op sociale media had geplaatst allerlei aanbiedingen geweest van mensen die het meisje willen opvangen. De politie kan daar niets in betekenen, maar het is wel een mooi gebaar.

Volgens de wijkagent ziet de vreemdelingenpolitie vaker dat kinderen vooruit worden gestuurd. "Ongelooflijk."