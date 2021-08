Onderzoekers: corona bij zwangere kan leiden tot kapotte placenta

Een kindje overleden

Het ziekenhuis besloot de placenta's van alle zwangeren die corona hadden (gehad) tijdens de zwangerschap op te sturen naar een patholoog. Die vond bij vier van de 36 placenta's een unieke combinatie van afwijkingen die ze nog nooit eerder had gezien, aldus Schoenmakers. "Bovendien vond ze ook buiten de studie placenta's die op diezelfde manier beschadigd waren."

Al die vrouwen, een stuk of zes, bleken corona te hebben gehad tijdens de zwangerschap. Sommigen hadden er zo weinig last van gehad dat ze niet eens wisten dat ze waren besmet." Het onderzoek stopte in maart, maar daarna is in de regio in elk geval één kindje overleden aan een kapotte placenta na een corona-infectie bij de moeder.

Verband met het virus

Ondanks de beperkte omvang van de studie weten de onderzoekers vrijwel zeker dat er een verband is met het virus. "Er bevallen ook vrouwen met bijvoorbeeld een griepinfectie. Maar dan zit het virus nooit in de placenta. De hoeveelheid vrouwen bij wie dit nu is aangetroffen en de ernst ervan vinden wij erg zorgwekkend", legt Schoenmakers uit.