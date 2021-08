Transavia-personeel vreest zomerchaos: vluchten zonder koffer en vertragingen

Luchtvaartmaatschappijen huren afhandelingsbedrijven in om ervoor te zorgen dat passagiers en hun bagage aan boord komen.Transavia is dit jaar in zee gegaan met het Eindhovense bedrijf Viggo. Voorheen verzorgde moederbedrijf KLM dit.

Frustraties

Volgens het personeel zorgen de problemen voor grote frustraties bij de reizigers. Het personeel roept in een brandbrief de directie van Transavia op om de problemen snel op te lossen.

NH Nieuws heeft de brief in handen en citeert: "Wij willen van de directie weten hoe de operationele problemen op korte termijn worden opgelost, om te zorgen dat de goede naam van Transavia zoveel mogelijk wordt gerepareerd."