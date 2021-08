Protest opvanglocatie Afghanen in Harskamp loopt uit de hand, politie grijpt in

800 bedden

De noodopvanglocatie in Ede is gisteren in gebruik genomen. Er zijn achthonderd bedden voor mensen uit Afghanistan, waar sinds ruim een week de Taliban aan de macht zijn.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kondigde aan de vierde noodopvang voor evacués uit Afghanistan te zullen openen in Nijmegen, in Heumensoord. Tot uiterlijk januari 2022 zijn daar 750 tot 1000 plaatsen. Eerder werden al drie andere noodopvanglocaties van Defensie in gebruik genomen, waaronder die in Ede.