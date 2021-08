Verhuurder studentenflat verbiedt regenboogvlag in gangen vanwege brandgevaar

Vorige week werd er brand gesticht in de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat. Het motief is waarschijnlijk lhbti-gerelateerd, zegt de politie. Bij de brand raakten vier bewoners gewond, een van hen ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis.

Als tegenactie is er vanuit de wijk een initiatief opgezet om door het hele stadsdeel regenboogvlaggen op te hangen, bedoeld als vuist tegen deze vorm van geweld.

Verbod in openbare ruimtes

Studentenhuisvester Duwo heeft alle flatbewoners een brief gestuurd: het ophangen van regenboogkleuren in openbare ruimte in de flat is verboden. "We hebben niets tegen de regenboogvlag en de actie. Maar we verbieden het deze vlaggen op te hangen in openbare plekken in de flat. Dus niet op de gang, op voordeuren, toiletten of liften. Als dat wel gebeurt, verwijderen we ze", zegt een woordvoerder van Duwo. "Puur vanwege de brandveiligheid."

De regenboogvlaggen mogen alleen in de woonruimtes van de flat opgehangen worden. "De dader die de brand heeft aangestoken loopt nog altijd vrij rond. De flat wordt daarom 24 uur beveiligd. Door beveiligers en brandwacht. We willen geen enkel risico lopen."