Last van slakken in de tuin? Zo komt het en dit kun je ertegen doen

Meer regen, minder zon

Volgens Buienradar-metereoloog Maurice Middendorp is het dit jaar een stuk natter dan voorgaande jaren. "We hebben een paar hele warme en droge zomers gehad. Dat is dit jaar niet het geval. We hebben redelijk veel regen gehad en niet zo veel zonnige, hete dagen met veel verdamping, waardoor het neerslagtekort kleiner is."

Het neerslagtekort geeft de verhouding aan tussen de regen en de verdamping, wat invloed heeft op de bodem (en het leven van slakken). Middendorp: "Dit jaar zijn regen en verdamping in balans en is de bodem relatief vochtig. In andere jaren was het veel droger. Als je bijvoorbeeld kijkt naar 2018, was er een chronisch tekort aan water."