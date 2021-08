'Heksenjacht', zegt eigenaar dansschool die leerlingen verkracht zou hebben

In 2017 kwam het gedrag van A. al ter discussie binnen de dansschool. Zo zou hij bij massages te ver gaan en oneerbare voorstellen hebben gedaan. Volgens A. werden zaken verkeerd geïnterpreteerd en verdraaid en was er sprake van een heksenjacht. In het najaar van 2020 raakte A. opnieuw in opspraak en werden er aangiftes gedaan. Hij zit sinds september vorig jaar in voorarrest.

'Ze zijn meegesleept'

A. stelt dat een paar oud-docenten hem zwart willen maken en de rest hebben aangespoord aangifte te doen. "Dan zou de zaak sterker worden. Er was groepsdruk. Maar ik neem de anderen niks kwalijk. Ze zijn meegesleept."

Het OM komt donderdag met de strafeis.