Manizha vluchtte voor taliban en helpt Afghanen: 'Nederlanders leven zo mee'

Aan welke hulp is behoefte?

Er zijn momenteel drie opvanglocaties waar Afghanen worden opgevangen. De komende dagen gaat het COA met het Rode Kruis bekijken waar de komende tijd behoefte aan is. Dat verschilt per locatie. "Op sommige opvanglocaties zitten vooral veel gezinnen met kinderen. Op andere locaties bijna niet. Daar zitten we dus niet te wachten op duizenden knuffels", zegt een woordvoerder van het COA. Er zijn momenteel voldoende vrijwilligers. "Maar alle aangeboden hulp waarderen we enorm."

Een woordvoerder van het Rode Kruis bevestigt dat: "De spullen voor de basisbehoeftes zijn er. We komen binnen een paar dagen met een inventarisatie wat nodig is. We hopen dat mensen dat even afwachten. De Afghanen moeten nu eerst nog in quarantaine vanwege corona. Het is goed bedoeld, maar ga dus niet langs de locaties. Goede hulp is ontzettend belangrijk."