Beschoten duif vliegt rond met pijl door borst: 'Maakt fitte indruk'

Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Maar volgens de dierenambulance is het beestje 'doelbewust' beschoten. Dat moet al een tijdje terug gebeurd zijn, want: "De wond is al geheeld, dus hij vliegt al even zo rond", meldt de dierenambulance.

Fitte indruk

De duif is onderzocht, en wonder boven wonder lijken er geen organen geraakt te zijn door de pijl. De duif maakte volgens de dierenambulance dan ook 'een vrij fitte indruk'.

De vogel is overgebracht naar vogelopvang Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Na onderzoek is besloten het dier te verdoven en de pijl te verwijderen.

Volgens een woordvoerder is dat gelukt. "De duif maakt het heel goed, de wonden zijn verzorgd en genezen goed. Het gaat zo goed dat de duif binnenkort weer kan worden uitgezet."