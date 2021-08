Tirza wil heel Amsterdam-West vol regenboogvlaggen na flatbrand

Heel Amsterdam-West moet vol komen te hangen met regenboogvlaggen en -posters. Dat is het doel van Amsterdamse Tirza Gevers. Aanleiding is de brand in een studentenflat in de wijk. De politie vermoedt dat de brand lhbti-gerelateerd is. Reden voor Gevers om in actie te komen. "Ik hoop dat door het hele stadsdeel de regenboogvlaggen zullen wapperen."

Bij de brand in studentenflat op de Krelis Louwenstraat vorige week vrijdag, raakten vier mensen gewond. Een van hen ligt nog altijd met zware verwondingen in het ziekenhuis, zegt de politie tegen RTL Nieuws. Er zijn sterke vermoedens dat het motief lhbti-gerelateerd is omdat er regenboogvlaggen in brand waren gestoken en bewoners al langer last hadden van incidenten. De politie zegt dat het motief nog steeds onderzocht wordt. Regenboogkleuren in hele stadsdeel Tirza Gevers woont in Amsterdam-West en zag de brand op het nieuws voorbij komen. "Ik vond het echt vreselijk", zegt ze. Het is tijd voor een tegengeluid, vond ze. "Dit mag gewoon niet gebeuren in onze stad." Ze zette daarom twee dagen geleden een inzamelingsactie op met als doel: geld ophalen om zoveel mogelijk regenboogvlaggen en -posters te kopen. "Zodat het straatbeeld van Amsterdam-West met regenbogen gevuld wordt." Het hele complex is ontruimd. © Michel van Bergen Ongelooflijk veel In een paar dagen tijd werd er meer dan 6500 euro gedoneerd. Er kwamen meer dan 400 donaties binnen. "Ongelooflijk. Daar kunnen we heel veel lhbti-vlaggen en posters voor kopen. Dat ga ik de komende dagen doen, samen met de de Queer Club West, een club die zich inzet voor de lhbti-samenleving in ons stadsdeel." Tirza kreeg ook reacties van flatbewoners waar de brandstichting was. "Die zien deze actie als een grote steun." Afhaalpunt Ook de gemeente helpt mee. Het Stadsdeel West doneerde duizend euro, zegt Tirza. "Het stadskantoor wordt het afhaalpunt voor de regenboogspullen. Iedere Amsterdammer uit het stadsdeel kan binnenkort een vlag of poster ophalen en ophangen zodat de regenboogkleuren door de hele wijk te zien zijn." Donderdag worden de eerste 200 vlaggen geleverd, zegt Tirza. Tirza werd op het idee gebracht door een wijk in Haarlem die vorig jaar te maken had met lhbti-geweld "Ook die wijkbewoners maakten toen samen een vuist. Dat vond ik zo'n geweldig mooie actie. Dat moet hier ook, dacht ik meteen."