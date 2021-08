Hugo de Jonge over eredivisie: 'Dat hossen op een kluitje moet stoppen'

Voorzitter van supportersvereniging FSV De Feijenoorder Remco Ravenhorst vond het deze week ook een stuk beter gaan dan eerder. "De spreiding van supporters was nu goed, dat was het probleem in eerdere Europese wedstrijden en oefenwedstrijden. Nu hebben we dat goed gedaan."

Spandoek

Ravenhorst ziet het niet gebeuren dat supporters ook tijdens de wedstrijd op hun stoel blijven zitten. Ook ziet hij de toegevoegde waarde er niet echt van. "Misschien dat het dan visueel nog duidelijker is dat mensen goed gespreid zitten. Maar in de beleving van het voetbal gaan mensen toch staan."

In het stadion van Feyenoord was ook een spandoek te zien met de tekst: 'Hugo, zitten en muil houden!'. Echt kwaad ziet Ravenhorst er niet in. "Of het slim is, weet ik niet. Maar Rutte zei ook een keer 'zitten en bek houden'. Het zijn niet mijn teksten, maar ik lig er ook niet wakker van. Ik hoop dat ze dat in Den Haag ook niet doen."

De Jonge reageerde daar ook nog op. "Dat is stadionhumor, daar moet je tegen kunnen."