Geïnspireerd door Peter R. de Vries, deze mensen zetten dezelfde tattoo

Via Twitter maakte de bekende advocaat Peter Schouten, goede vriend van de vermoorde misdaadverslaggever, bekend dat hij de tekst 'On bended knee is no way to be free', op zijn been heeft laten tatoeëren. Peter R. de Vries had deze tekst op zijn rechterkuit staan en zei daar ooit over: 'deze tekst wil zeggen dat we aan niemand ondergeschikt zijn.'

Peter R. wist meer mensen te inspireren. Ook deze mensen lieten de tekst op hun lichaam voor eeuwig vastzetten: