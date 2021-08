Toch geen 7000 euro boete voor vrouw in bijstand die boodschappen van moeder kreeg

De vrouw in de gemeente Wijdemeren die lange tijd boodschappen kreeg van haar moeder, hoeft slechts een deel van de terugvordering te betalen die de gemeente haar had opgelegd. De vrouw zat in de bijstand en had de hulp van haar moeder moeten melden, maar de terugvordering van 7000 euro, veegde de rechter vandaag van tafel.

De gemeente kwam erachter dat de vrouw boodschappen ontving en besliste dat zij 7000 euro moest terugbetalen. Structureel boodschappen ontvangen mag niet als je in de bijstand zit. Maar die 7000 euro hield vandaag in de rechtbank geen stand. De vrouw hoeft niet het hele bedrag te betalen, maar 2835,41 euro. De rechter oordeelde dat de vrouw de boodschappen wel had moeten melden bij de gemeente, waardoor haar bijstand verlaagd had kunnen worden. De gemeente is daartoe verplicht bij dergelijke hulp, en de vrouw had niet aan haar inlichtingenverplichting voldaan, zei de rechter. 'Onvoldoende bewijs' Maar toch hoeft de vrouw van de rechter niet alle 7000 euro niet helemaal te betalen, omdat de gemeente 'zelf een deel van de periode heeft laten vervallen en voor een ander deel onvoldoende bewijs heeft geleverd'. De gemeente wilde nog een nieuwe kans om de bewijzen aan te leveren, maar de rechter stemde daar niet mee in. Lees ook: Duizenden euro's boete na foutje: 'Bijstand moet menselijker en socialer' De 2835,41 euro komt tot stand door het aantal dagen dat er bewezen hulp was aan de vrouw, vermenigvuldigd met de Nibud-norm voor voeding. Schadevergoeding De vrouw krijgt ook nog 200 euro aan immateriële schadevergoeding voor een onrechtmatig huisbezoek van de gemeente.