Na al die bakken met regen komt er (een beetje) zonneschijn

Komt er dan een beetje een lekker weekend aan? "Het wordt niet heel slecht", is Erasmus gematigd enthousiast. "Er staat niet veel wind en al worden het geen zomerse dagen, nat wordt het ook niet. De temperaturen liggen iets onder de 20 graden met af en toe een zonnetje."

Laaksum

Dat het beter wordt dan gisteren is ook niet zo verwonderlijk. Overal viel er veel regen, maar het Friese Laaksum spande de kroon. Daar kwam maar liefst 123 millimeter naar beneden. Erasmus: "Dat is echt enorm veel." Ook in Stavoren (92 millimeter) en in het Groningse Siddeburen (103 millimeter) was het natter dan nat.