Mirthe (15) overleed na speedbootdrama: 'Hoe hoog de straf ook is, ik krijg m'n kind niet terug'

De 15-jarige Mirthe uit het Limburgse Neer kwam twee jaar geleden om het leven bij een speedbootongeluk. De veroorzaker kreeg vandaag zijn straf te horen, een taakstraf van 200 uur. De moeder van Mirthe hoopt dat de zaak nu achter de rug is. "Ik moet ermee leren leven dat mijn enige kind er niet meer is. Het is afschuwelijk, nog iedere dag."

De 35-jarige veroorzaker van het bootdrama was volgens de rechter onder invloed van alcohol en voer met een te hoge snelheid. "Door snel, onvoorzichtig en onoplettend te varen, veroorzaakte hij een aanvaring", oordeelt de rechter. De moeder van de 15-jarige Mirthe wil de zaak nu achter zich laten, zegt ze tegen RTL Nieuws. "Deze zaak heeft twee jaar geduurd. Vreselijk lang. Ik hoop dat hij zijn straf wil incasseren", zegt moeder Lisette. "De hoogte van de straf maakt me niet meer uit. Ik krijg Mirthe er niet mee terug. Hij is ook gestraft en moet ook leren leven met het gegeven dat hij dit heeft aangericht." Hoge snelheid tegen opblaasbootje Het was een bloedhete julidag toen Mirthe voor de kust van Zoutelande werd overvaren door de speedboot van Bastiaan F. uit Koudekerke. Mirthe was een dagje uit met haar moeder, stiefvader en twee stiefbroers. F. is volgens getuigen met hoge snelheid tegen het opblaasbootje gevaren, waar Mirthe met haar stiefbroer in zat. De tiener raakte ernstig gewond aan haar hoofd, hulp mocht niet meer baten. Moeder Lisette was ook op het strand toen het drama zich voltrok. "Het is afschuwelijk en dramatisch om je dochter op zo'n manier te moeten verliezen." Lees ook: Verdachte dodelijk ongeluk met speedboot had te veel gedronken Tegen de veroorzaker was twee weken geleden een werkstraf van 240 uur geëist en daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een vaarverbod voor drie jaar. 'Diep te betreuren' F. zei tijdens een eerdere zitting op vragen van de rechtbank dat hij zich verantwoordelijk voelt en spijt heeft. Hij zei de gebeurtenissen diep te betreuren, maar vindt dat hij er geen schuld aan heeft. "Ik heb het niet expres gedaan." De man moet smartengeld betalen aan de ouders van het slachtoffer. "De man heeft groot en onherstelbaar leed veroorzaakt bij de nabestaanden van het meisje." De rechtbank heeft ook rekening gehouden met de impact van de aanvaring op de bestuurder van de speedboot.