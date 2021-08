Brandstichting in studentenflat Amsterdam, vermoedelijk vanwege regenboogvlaggen

Vanochtend vroeg is er brand uitgebroken in een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West. De politie zegt dat de branden zijn aangestoken en heeft het vermoeden dat dat lhbti-gerelateerd is. Het hele complex is ontruimd.

De brand brak even voor 6.00 uur uit op de achtste verdieping. Zo'n honderd studenten zijn opgevangen in een nabijgelegen moskee. Regenboogvlaggen Er wordt rekening mee gehouden dat er op verschillende andere plekken in de flat ook geprobeerd is brand te stichten. De brandstichtingen lijken gericht te zijn op regenboogvlaggen in de flat. In de omgeving van het gebouw zijn eerder incidenten geweest gericht op regenboogvlaggen, zegt de politie. De brand is inmiddels onder controle. Volgens de politie zijn vier mensen gewond geraakt omdat zij rook hebben ingeademd. Ze liggen in het ziekenhuis. Vier mensen moesten met een ladderwagen worden bevrijd uit de flat. Het hele complex is ontruimd.