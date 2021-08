Partnerverlof nadeliger voor mensen met laag inkomen

Demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zegt in een reactie tegen RTL Nieuws dat dit probleem bekend is. "Daar staat wel tegenover dat de mensen met de laagste inkomens weer gebruik kunnen maken van grotere toeslagen, zoals bijvoorbeeld een hoger kindgebonden budget."

Koolmees is dan ook niet van plan om de verlofregeling aan te gaan passen of te repareren. "Het is een beetje een technisch verhaal, maar als je iets wilt aanpassen of repareren dan moet je dat via de belastingen regelen."

Rolverdeling

Sinds het begin van de regeling op 1 juli vorig jaar zijn er 68.374 aanvragen gedaan voor betaald partnerverlof. Dat zijn er duizenden minder dan vooraf werd verwacht. De regeling moet helpen om de traditionele rolverdeling tussen vrouw en man bij de zorg voor kinderen te doorbreken.