Met een baard en dikke buik over straat: Ryan (29) is twaalf weken zwanger

Liefde

Het stel heeft, naast een kind opvoeden, nog een doel. Ryan: "Via de rechter hopen we de term moeder uit het geboortecertificaat te krijgen van het kindje van Ryan. In het certificaat moet een kind nu een moeder hebben. Via de rechter willen we daar voor ons 'ouder' van maken."

Ze hebben al een naam voor het kind: Ravi. Ongeacht het geslacht wordt dat de naam. We wilden een inclusieve naam." Van hun anderhalf twee jaar maken ze een documentaire. "We nemen alles op, discussies, de bezoeken aan het ziekenhuis.. We willen graag laten zien dat queerstellen ook een kinderwens hebben'', zegt Ryan.

Hoe ze Ravi gaan opvoeden? "We willen ons kind alle vrijheid geven om zich te ontwikkelen. En vooral met heel veel liefde. Dat is tenslotte het belangrijkste."