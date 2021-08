Woede om camping bij Formule 1 in Zandvoort: 'Hemeltergend dat dit wél mag'

'Geen verkapt festival'

De burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh, laat in een reactie aan het RTL Nieuws weten dat de grand prix geen verkapt festival wordt. "Het is een camping zoals we er zovelen hebben in Zandvoort. De camping is alleen bedoeld om te slapen." Hij begrijpt de ophef, maar zegt dat het gevolg is van keuzes die in Den Haag worden gemaakt. "Wij zijn in Zandvoort in ieder geval heel blij dat we in beperkte setting door kunnen gaan met organiseren van de Formule 1."