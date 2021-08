Geen geld voor de tandarts: 'Mondzorg moet terug in het basispakket'

Noodzorg terug in basispakket

Didi wil de basale zorg terug in het basispakket. Niet alle tandartszorg, alleen de noodzorg. "Het systeem is krom. Als mensen geen tanden of kiezen meer hebben, wordt een prothese vergoed, maar als ze twee goede hoektanden hebben - waar we de prothese veel beter op vast kunnen zetten - niet."

"Ik snap dat tandartszorg duur is, maar crisisgevallen niet helpen is duurder, want denk aan de ziekenhuiskosten die mensen wellicht nodig hebben als ze er te lang mee lopen. Goede tandartszorg is een luxeproduct geworden. Je kunt tegenwoordig aan een gebit zien of iemand arm of rijk is."