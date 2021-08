Moeder ontkent dat ze baby in container achterliet: 'Houd van mijn kinderen'

Moeder van zes kinderen

Een voorbijganger vond de baby van R. na huilgeluiden. Het meisje van inmiddels zes jaar woont nu bij een pleeggezin en maakt het volgens het Openbaar Ministerie goed.

De moeder werd pas in april van dit jaar opgepakt in Duitsland na een DNA-match. R. wordt verdacht van poging tot kindermoord en zit sinds honderd dagen in voorarrest.

'Mis mijn kinderen'

Tijdens de zitting vertelde de moeder, geboren in Madagaskar, via een videoverbinding vanuit de gevangenis dat ze het kindje Nomena had genoemd. "Het gaat goed met mij, ook als het niet goed gaat. Ik hou van mijn kinderen en mis ze", liet R. in het Frans via haar tolk weten.

Gehuld in groot wit T-shirt, beantwoordde de nog jong lijkende moeder op zachte toon enkele vragen van de rechter. Zo vertelde ze dat ze net moeder was geworden van haar zesde kind. Een paar van haar kinderen wonen in een azc. "Ik vind het zwaar dat ik mijn kinderen niet kan zien" antwoordde R. op een vraag van de rechter.