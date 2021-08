Milad speelt voor Afghaans elftal: 'Ik bid voor mijn teamgenoten in Kabul'

Te gevaarlijk

Milad speelde tot nu toe 23 wedstrijden voor het nationale Afghaanse team. Afgelopen juni speelde hij nog drie interlands voor zijn geboorteland. "Alle wedstrijden, op eentje na, hebben we buiten Afghanistan gespeeld. In al die jaren was het niet veilig genoeg om in Afghanistan zelf te spelen. Dus we trainen in buurlanden, zoals Tadzjikistan, en ook de wedstrijden spelen we bijna nooit in Afghanistan zelf."

De enige wedstrijd in zijn geboorteland was een paar jaar geleden in het stadion van Kabul. "Dat was tegen Palestina. Het hele stadion zat vol. Er kunnen zo'n 20.000 mensen in. Het was geweldig en we wonnen."