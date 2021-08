Zoekactie voor kust Texel naar vermiste cruisepassagier gestaakt

Hoge golven van wel 4 meter

"De zoekactie is zwaar vanwege hoge golven van wel vier meter. De zee is woest", zegt Ron Corstanje van de Kustwacht. Omdat de overlevingskans rond 18:00 verlopen is, is de planning dat rond deze tijd gestopt zal worden met zoeken.

Ook het kustwachtvaartuig Guardian en het kustwachtvliegtuig doen mee aan de operatie. Schepen in de omgeving zijn verzocht eveneens deel te nemen of uit te kijken naar een mogelijke drenkeling.