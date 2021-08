Ook Christianne werd slachtoffer vergisontvoering: 'Met pistool auto ingeduwd'

Het was vrijdag 13 december 1991, begint de nu 59-jarige Christianne haar verhaal. "Ik had net friet gegeten met mijn vriend en was onderweg naar mijn moeder. Toen ik met mijn auto achteruit reed, reed er met volle vaart een Mercedes op me in. Drie mannen stapten uit en ik kreeg een pistool op me gericht. Ik werd uit mijn auto getrokken en moest op de achterbank van die Mercedes gaan liggen."

Secretaresse

Net als de man uit Hoofdorp, die vandaag levend werd gevonden, bleek Christianne het verkeerde slachtoffer. Ze was de secretaresse van de steenrijke zakenman Leon Melchior, maar haar kidnappers dachten dat ze zijn dochter was.

"Ik heb het verhaal van die man uit Hoofddorp natuurlijk gevolgd. Verschrikkelijk verhaal en geweldig dat hij is teruggevonden. Maar ik heb niet per se veel aan mijn eigen ontvoering moeten denken", zegt Christianne. "Ik heb daar geen trauma aan overgehouden. Dat komt denk ik omdat ik met geen vinger ben aangeraakt. En omdat ik mijn ontvoerders later heb bezocht én gesproken. Ik wilde het verhaal voor mezelf compleet hebben, de details weten en hun motieven."