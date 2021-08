'Seksdeurwaarder' (69) krijgt 5 jaar cel voor verkrachting en aanranding

De rechtbank in Roermond deed vandaag uitspraak in de zaak. Het Openbaar Ministerie had eerder zes jaar gevangenisstraf geëist wegens verkrachting, bedreiging, aanranding en ambtelijke omkoping.

De man vroeg tussen 2001 en 2016 seks aan vrouwen die diep in de schulden zaten. De rechtbank sprak de man vrij van ambtelijke omkoping omdat niet duidelijk is wat de man in ruil voor de seks zou hebben aangeboden.

'Seks of kopje onder'

Enkele vrouwen zeiden dat ze de keus kregen: seks of anders huisuitzetting. "Kopje-onder of seks, dat was de keuze", liet het OM tijdens de rechtszaak weten.