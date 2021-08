Geen boete voor rijden met mobiel op schoot: 'Onbegrijpelijke uitspraak'

Hoger beroep

Toch oordeelde de kantonrechter van de rechtbank in november dat het op schoot hebben van een mobiele telefoon valt onder het begrip vasthouden, en bleef erbij dat de automobilist de boete dus gewoon moest betalen.

Maar daarop tekende de automobilist hoger beroep aan, en dat pakte anders uit: het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden maakte gisteren bekend dat de automobilist in het gelijk is gesteld. In deze zaak kan niet worden vastgesteld dat de telefoon is vastgehouden tijdens het rijden, aldus het hof. En dus vervalt de boete.

Afleiding in het verkeer

"Een hele rare uitspraak", zegt woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland tegen RTL Nieuws. "Als ik de rechter was, was het anders gegaan. Want zo'n telefoon ligt niet zomaar op je schoot, als ie daar ligt ben je er mee bezig. En ben je dus afgeleid in het verkeer."