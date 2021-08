Politie zoekt nog altijd naar slachtoffer vergisontvoering: 'Zorgen zijn groot'

Na vijf dagen is de 56-jarige man uit Hoofddorp die donderdagavond in Cruquius werd ontvoerd, nog altijd niet terecht. "We werken met man en macht, 24 uur per dag, aan deze zaak", zegt politiewoordvoerder José van Dijk van de politie Kennemerland. "We maken ons grote zorgen over zijn welzijn. Ook bij de familie van het slachtoffer zijn de zorgen groot."

Vergisontvoering

De politie wil niet veel kwijt over de zaak omdat het onderzoek nog in volle gang is. "Maar we denken echt dat de daders zich hebben vergist. Er is geen enkele aanwijzing dat deze man op enige manier betrokken is bij criminele activiteiten. Het is een heel ernstige zaak. We hebben een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.”

Het rode Mercedesbusje waar het slachtoffer in werd gesleurd, werd een dag na de ontvoering in Gouda teruggevonden. De politie hield al zes mensen aan. Zij zitten nog vast.