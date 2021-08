Lisa was jarenlang verslaafd aan neusspray: 'Er ging een flesje per dag doorheen'

'Neussprayverslaving een groot probleem in Nederland'

Het verhaal van Lisa komt Wytske Fokkens bekend voor. Ze is KNO-arts in het Amsterdam UMC en ziet heel vaak patiënten met een neussprayverslaving voorbij komen. "Dit soort verhalen hoor ik aan de lopende band", vertelt ze. Hoeveel Nederlanders er precies verslaafd zijn, is onduidelijk. "Die cijfers worden niet bijgehouden, en veel mensen gaan überhaupt niet naar de huisarts met dit probleem. Maar iedere KNO-arts in Nederland die je over dit onderwerp spreekt, herkent dit. Het is in ieder geval een groot probleem."

Fokkens vertelt dat neusspray an sich geen kwaad kan. "Het helpt tegen het dicht zitten van je neus. Als je verkoudheid daarna overgaat, is er niets aan de hand. Maar als dit niet gebeurt, moet je uitzoeken waarom je verkouden blijft. Je moet het onderliggende probleem gaan zoeken, misschien ben je bijvoorbeeld wel ergens allergisch voor. Maar je moet dan in ieder geval niet blijven sprayen met neusspray."

Want als je dit wel doet, raak je binnen de kortste keren verslaafd, zegt Fokkens. "Je hebt de spray dan nodig om je neus nog open te kunnen houden, om nog te ademen. Maar het sprayen van neusspray leidt ertoe dat je neus eigenlijk steeds dichter gaat zitten, je neusslijmvlies zwelt namelijk steeds een beetje meer op na het gebruik van een spray. Toch gebruik je het dan weer om je neus open te maken, maar daarna zit je neus dus dubbel zo dicht. En zo werk je jezelf steeds verder in de problemen."