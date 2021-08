Baasje geredde kat Odie reageert op ophef: 'Drie dagen nagedacht over kap boom'

Ecoloog Jan Doevendans is kritisch: 'Elke boom kappen is zonde'

Jan Doevendans is ecoloog in Groningen. Hij klom in zijn leven al honderden keren in een boom en redde al drie keer een kat. Hij volgde deze gebeurtenis op de voet. "Als een kat zo vol stress en paniek zit, gaan ze op slot. Ze hebben zoveel angst in hun lijf dat ze niet meer naar beneden komen."

Volgens Doevendans is het streven altijd om zowel kat en boom te redden. Hij vraagt zich af of er genoeg is gebeurd om de boom te redden. "Elke boom die gekapt wordt, is een verlies. Bomen halen stikstof uit de lucht en zijn goed voor de zuurstof. Bovendien leven er allerlei dieren in een boom. Ik vraag me af waarom er geen bomenklimmer is geprobeerd."

Het goede nieuws: "Als de boom wordt gekapt, is een kapvergunning nodig. In principe wordt er dan een nieuwe boom teruggeplant."