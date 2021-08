Jonge zeehond verstrikt in net: 'Mondhoeken waren uitgescheurd'

De jonge zeehond is behoorlijk toegetakeld door het net dat strak om zijn lijf zat, schrijft Ecomare op hun website. "Het net zat diep ingesneden in zijn nek, zijn mondhoeken waren uitgescheurd en ook in zijn bek was hij beschadigd."

'Sneed steeds dieper'

De verzorgers vermoeden dat het dier geruime tijd met het net, een combinatie van nylon draad en touw, heeft rondgezwommen. "Doordat het dier groeide, is het touw steeds dieper in zijn vlees gaan snijden." De grijze zeehond van 30 kilo is nog een jong mannetje dat afgelopen winter is geboren.