Wolf bijt opnieuw moeflon dood in park Hoge Veluwe

Leidekker maakt zich zorgen, omdat hij uit ervaring van Noord-Duitsland en de Noord-Veluwe weet dat daar waar de wolf verschijnt, de moeflon verdwijnt. Het park probeert dus te zoeken naar een legale manier om het dier weer weg te krijgen, ondanks dat de wolf een beschermd dier is en niet door het park mag worden verjaagd.

Pootafdrukken gevonden

Jachtopzichters hebben de wolf in het park gezien. Leidekker zegt dat er ook camerabeelden zijn van de wolf en pootafdrukken zijn gevonden. "Ik snap dus niet dat deze professionals niet worden geloofd en dat mensen zomaar zeggen dat er een hond heeft huisgehouden. Maar om alle twijfel weg te nemen, zullen wij DNA-onderzoek laten doen."

"Zodra er een geschikte dode moeflon is, schakelen we BIJ12 in, de organisatie die voor de provincies wolvenschade afhandelt. DNA-bewijs is kennelijk nodig als je in dit land tegen de wolf bent."