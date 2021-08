Rijtoer Prinsjesdag opnieuw geschrapt vanwege corona

De troonrede werd voor het eerst sinds 1904 niet in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag gehouden. Daar is het namelijk mogelijk zowel de leden van de Eerste Kamer als die van de Tweede Kamer op anderhalve meter afstand van elkaar te laten zitten.

Ridderzaal

Ook dit jaar zal de troonrede op die plek zijn. In juni is hier al toe besloten, maar werd de deur nog op een kier gehouden om op het laatste moment toch naar de Ridderzaal terug te keren. Maar van die optie wordt nu afgezien. Als het goed gaat met de ontwikkelingen rond het coronavirus worden mogelijk wel meer mensen toegelaten in de kerk.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen niet met de glazen koets, maar per auto bij de kerk aankomen. Het publiek wordt dringend verzocht thuis te blijven en Prinsjesdag op televisie te volgen.