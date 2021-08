Van 'wake-upcall' tot 'nu of nooit': verontruste reacties op klimaatrapport

Rutte zegt in een eerste reactie dat het 'extra belangrijk' is dat de klimaatdoelstellingen in zowel Nederland als daarbuiten gehaald worden. Hij erkent dat er 'een gat' zit tussen de Nederlandse klimaatdoelen en de mate waarin die met het huidige beleid bereikt worden.

Het is nu of nooit

Dit kabinet werkt aan extra maatregelen, en het zal volgens de VVD-leider ook bij de formatie een belangrijk thema zijn. D66-leider Sigrid Kaag stelt dat het nu of nooit is. "Wij zijn de laatste generatie politici die onze manier van leven kunnen beschermen."

Met de wateroverlast in Limburg vorige maand zijn we volgens Rutte met de neus op de feiten gedrukt. De premier ziet ook enorme kansen voor bedrijven die met dit vraagstuk aan de slag kunnen gaan. Hij ziet 'miljoenen extra banen'.